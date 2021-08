Prefeita Marfisa nomeia Vitória Dias, filha de Alércio Dias, para fortalecer a Coordenadoria de Assuntos Jurídicos

O senador Sérgio Petecão foi o convidado do jornalista Gilson Amorim, correspondente do Notícias da Hora no Vale do Tarauacá-Envira, desta quinta-feira, no Programa Papo Reto. Petecão falou a respeito de uma possível aliança para as eleições de 2022 com o PT e o PSB.

Questionado se seria possível uma chapa tendo Petecão ao governo, Jenilson Leite de vice e Jorge Viana ao Senado, o senador do PSD respondeu que já conversou com o ex-senador Jorge Viana sobre o assunto algumas vezes. Mas, ponderou que a decisão do vice e do candidato ao Senado é coletiva, ou seja, será tomada pelos partidos que formam o grupo de Petecão.

“Você sabe, eu sou amigo pessoal do doutor Jenilson. Eu acho que aquilo ali é até uma falta de respeito com o doutor Jenilson [os 3% obtidos na pesquisa Big Data]. Eu, sinceramente, como militei na Frente Popular, eu já conversei com o Jorge Viana algumas vezes. Se o Jorge for candidato a governador, ele vai me enfrentar. O Jenilson, eu sou suspeito pra falar dele, eu gosto daquele cabloquinho. Eu acho que essa decisão do candidato a senador, a candidato a vice não pode ser uma decisão do Petecão. Nós estamos discutindo com vários grupos políticos, com várias tendências políticas e no momento certo, nós vamos tomar a decisão. Com certeza vai sair uma chapa muito forte”, destacou.

Notícias da Hora

