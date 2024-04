No último sábado, 20, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC) em um trabalho integrado com o núcleo da DENARC de Cruzeiro do Sul, aprendeu 177 quilos de cocaína, R$ 14 mil em espécie e uma carreta causando um prejuízo milionário para o tráfico de drogas.

A operação resultou na interceptação de uma carreta de transporte de carga no bairro Custodio Freire, em Rio Branco. O entorpecente estava embalado em várias bolsas dentro do veículo e o motorista foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

“Esta apreensão representa um golpe significativo contra o tráfico de drogas na região, demonstrando o comprometimento e eficácia da Polícia Civil do Acre no combate a esse crime. O trabalho não para por aqui, as investigações prosseguem com o intuito de identificar outras pessoas envolvidas no esquema de tráfico que culminou nesta grande apreensão”, destacou o delegado titular da DENARC, Dr. Getúlio Monteiro.

Monteiro ressaltou a importância do trabalho em equipe e a dedicação dos agentes para desmantelar organizações criminosas que tentam trazer drogas para o estado. “ Os expressivos resultados apresentados pela Denarc é resultado do trabalho de uma equipe composta por policiais extremamente capacitados e vocacionados para o trabalho da Polícia Judiciária.”, enfatizou.

Assessoria/ PCAC

