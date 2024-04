O motorista de uma caçamba foi parar debaixo da roda do veículo de grande porte ao se envolver em um grave acidente de trânsito na tarde da última quinta-feira (18), na Avenida das Torres, na zona Norte de Manaus. De acordo com informações preliminares, a vítima estava trafegando na via quando perdeu o controle do caminhão e colidiu com uma mulher que estava com um carrinho de mão e outro carro.

O corpo de bombeiros foi acionado para fazer o socorro do homem e retirá-lo debaixo da roda do veículo. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) realizou um trabalho técnico minucioso para resgatar um homem, que teve as pernas presas embaixo da roda de uma caçamba quando o veículo perdeu o controle durante manobra.

De acordo com o Centro de Operações Bombeiro Militar (Cobom), o acionamento para a ocorrência aconteceu por volta de 12h40. Imediatamente, foram enviadas equipes para o local. “A vítima com as pernas presas embaixo da roda da caçamba era o motorista dela. Segundo informações preliminares, ele teria perdido o controle do veículo de grande porte e pulou da cabine.

No entanto, acabou tendo as pernas atingidas”, relatou o coronel Reinaldo Menezes, subcomandante-geral do CBMAM. Após ser retirado, o homem recebeu atendimento de primeiros socorros e foi encaminhado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para receber atendimento médico em uma unidade hospitalar da capital. Uma segunda vítima que passava pelo local e foi atingida pela caçamba também foi conduzida pelo Samu

