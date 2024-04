Reduzir a espera pelo procedimento de histerectomia abdominal total, que é a retirada do útero, foi um dos grandes benefícios que o Opera Acre trouxe à vida de Iranilda Felix da Silva, de 53 anos. A paciente, que é natural do Amazonas, passou pela cirurgia na manhã deste sábado, 6, na Maternidade de Cruzeiro do Sul.

“É um momento de felicidade, pois minha vida ultimamente se resumiu a sofrimentos. Senti muitas dores e convivia com sangramentos todos os dias. Quando fui informada sobre a minha vez para realizar a cirurgia, fiquei emocionada e muito feliz”, relatou Iranilda.

O programa do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), representa à beneficiada um divisor de águas e um ganho de valor imensurável em qualidade de vida.

“Depois da cirurgia minha vida será ótima. Voltarei a fazer as coisas que deixei de realizar. Eu só tenho a agradecer a Deus e ao governo pela ajuda”, disse Iranilda.

O tempo de espera pela laqueadura, que é a cirurgia que impossibilita a gravidez à mulher, durou apenas sete meses para Genilene do Nascimento. Minutos antes de entrar para o centro cirúrgico, o sorriso no rosto da paciente traduziu o estado de satisfação pelo o que, segundo ela, era a realização de um sonho. “Fui criada sem a minha mãe, que faleceu quando eu tinha apenas três anos, e hoje com cinco filhos sei das lutas que ela enfrentou por mim. A laqueadura representa melhorias para mim e também será um meio para estimular outras mulheres a realizarem a cirurgia”, explica Genilene.

O Opera Acre tem alcançado avanços significativos na oferta de cirurgias e elevado a qualidade de vida na região. Desde do início do programa, em 2022, foram realizadas mais de 600 cirurgias na Maternidade do Juruá. Em 2024, os procedimentos trouxeram bem-estar para mais de cem pacientes, somente em Cruzeiro do Sul. “São cirurgias que impactam positivamente na nossa sociedade. Hoje atuamos com o objetivo principal, que é reduzir o tempo de espera pelas cirurgias, e estamos avançando nesse sentido”, ratifica Diani Carvalho, coordenadora regional de Saúde do Juruá, Tarauacá e Envira.

Neste sábado, 6, foram realizados um total de dez procedimentos de histerectomia abdominal total, laqueadura, curetagem semiótica (raspagem aplicada na região do útero) e laparotomia (retirada de pequenos cistos).

Opera Acre: transformando sofrimento em sorrisos

Ao longo de 2023, o Opera Acre realizou cirurgias ginecológicas, urológicas, pediátricas, vasculares, de cabeça e pescoço, ortopédicas, otorrinolaringológicas, cardiológicas, proctológicas e de angioplastias, entre outras, com o objetivo de beneficiar o maior quantitativo de pessoas.

Graças à capacidade do governo do Acre de dialogar com diferentes entes, visando melhor servir à população, em 2023 houve, ainda, um investimento significativo, ultrapassando R$ 2,5 milhões destinados à realização de cirurgias eletivas. Esses recursos foram direcionados principalmente para fortalecer as estruturas regionais, promovendo um atendimento mais humanizado.

Em assembleia do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o governo acreano assegurou recentemente mais de R$ 5 milhões, visando dobrar o número de cirurgias programadas para o ano de 2024.

O governo do Acre reforça seu compromisso em garantir um acesso amplo e eficaz aos procedimentos cirúrgicos. O Acre destaca-se nacionalmente, liderando com a maior taxa de expansão de cirurgias eletivas entre todas as unidades da federação.

Eliel Mesquita Agência de Noticias do Acre

Fotos Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram