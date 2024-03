Uma briga de trânsito entre um motorista de um carro e um ciclista terminou com um deles atropelado na última sexta-feira (22).

Durante o desentendimento, cada um puxou um terçado para se defender. O caso circulou nas redes sociais e teria acontecido em São Luís, no Maranhão. Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o motorista do carro para, sai do veículo armado com o facão e bate na garupa do ciclista.

Aparentemente irritado, o ciclista também puxa um facão da bicicleta e vai em direção ao carro, momento em que quebra o para-brisa traseiro do veículo. Após isso, o motorista sai do veículo e vai em direção ao homem. Após a confusão, algumas pessoas fogem do local.

O motorista, visivelmente com raiva de toda a situação, dá ré do carro e atropela o ciclista, que desaparece do vídeo. Veja: Tocador de vídeo 00:00 00:57 Não há informações sobre o estado de saúde do ciclista. O caso vai ser apurado pela Polícia Civil.

Por Letícia Souza

