Um homem da Califórnia está competindo com o Florida Man pela manchete mais estranha da semana – porque ele foi preso por andar por aí e aparentemente e mastigar uma perna humana decepada.

Ele foi identificado como Rosendo Telles e preso na sexta-feira (22), perto de Bakersfield – em uma pequena cidade chamada Wasco – depois que testemunhas o viram passeando pela cidade com o que parecia ser um membro inteiro preso a uma pessoa no início do dia.

Autoridades do condado de Kern dizem que a perna foi retirada ilegalmente do local de um acidente de trem naquela manhã – quando Tellez supostamente a atacou depois que um homem foi atropelado e morto na estação Amtrak na cidade. Não muito depois disso… os cidadãos dizem que viram Tellez segurando-o.

Alguns até alegaram que Tellez estava dando mordidas na perna, o que parecia ser o caso baseado nesse vídeo do cara que está circulando na internet.Tellez acabou sendo interceptado pelos deputados do xerife e teria sido preso sem incidentes. Ele foi autuado por diversas acusações – incluindo mandados pendentes, posse de apetrechos para drogas e remoção de restos mortais de um local diferente de um cemitério. Ele está sob custódia da polícia.

