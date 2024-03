Na manhã desta sexta-feira, 22, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado em Investigações Criminais de Cruzeiro do Sul (NEIC), cumpriu uma ordem judicial de busca e apreensão domiciliar de forma integrada com o Exército Brasileiro, em Rodrigues Alves.



De acordo com as investigações, o alvo da busca já vinha sendo investigado por integrar Organização Criminosa e traficar na área rural da cidade, razão pela qual foi expedida o mandado de busca, ocasião na qual foram apreendidas diversas trouxinhas de substância entorpecente tipo “merla” que eram mantidas em depósito, acondicionadas individualmente, prontas para revenda.

Diante do flagrante, o agente foi preso e, ao ser interrogado confessou a prática delitiva à Autoridade Policial.

Destaca-se que a ação mostra a importância da Integração das Forças de Segurança, pois por se tratar de área rural, de difícil acesso de modo que a Polícia Civil contou com o apoio de homens do Exército Brasileiro para dar cumprimento a Ordem Judicial.

O Núcleo Especializado em Investigações Criminais de Cruzeiro do Sul atua em todos os municípios do Vale do Juruá, razão pela qual cumpriu esse mandado de busca e apreensão em Rodrigues Alves.

Assessoria/ PCAC

