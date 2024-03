Na manhã desta sexta-feira, 22, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe de investigação da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), logrou êxito na recuperação de mais uma motocicleta. O veículo havia sido furtado nas primeiras horas do dia nas imediações do bairro Ivete Vargas, em Rio Branco.

Segundo depoimento da vítima, ela estacionou o veículo para realizar uma compra e quando retornou, descobriu que seu meio de transporte havia sido subtraído, a ação durou menos de 15 minutos. Logo após o ocorrido, a vítima procurou a delegacia e registrou o incidente. Diante dos fatos, a equipe de investigação iniciou os levantamentos e conseguiu ter sucesso na recuperação da motocicleta, que se encontrava nas proximidades do Terminal Urbano, no bairro Centro.

Durante a ação, o nacional R. S. de S. foi preso em flagrante pelo crime de receptação, conforme o Art. 180 do Código Penal. O veículo será submetido a perícia pela Polícia Civil e posteriormente será restituído à vítima. As investigações continuarão visando à identificação do autor do crime de furto.

Vale ressaltar que esta é a segunda motocicleta recuperada pela equipe da DCORE em menos de 24 horas. Essas ações rápidas reforçam o comprometimento do PCAC em garantir a segurança da população e combater a criminalidade.

Assessoria/ PCAC

