O segundo assassinado a tiros ocorrido na tarde do último sábado (16) foi registrado na Rua Nicarágua bairro Nova Porto Velho, na feira livre da capital de Rondônia.

Ítalo Gabriel Pereira da Rocha, estava trabalhando com a mãe na feira foi morto por dois criminosos em uma motocicleta Honda Pop de cor vermelha com branca.

A vítima foi alvejada com um tiro no rosto e outro nas costas. Ítalo estava saindo do trabalho no momento do crime.

Uma equipe do SAMU foi acionada e o médico de plantão constatou o óbito do jovem. Agentes da 2ª Delegacia de Homicídios irão investigar o crime.

Praticamente no mesmo momento, um outro jovem foi executado a tiros na Avenida Rio de Janeiro com Guaporé.

