Um bebê de 1 ano e 7 meses morreu após ser esquecido dentro do carro da mãe durante um calor de 30ºC. O caso foi registrado na quarta-feira (13), em Canoinhas (SC).

De acordo com o programa Cidade Alerta, da NDTV, a mãe da criança foi a um compromisso e acreditou que tinha deixado o bebê na creche. A mulher percebeu a situação no final da tarde, no horário em que iria buscar o filho na instituição.

Segundo investigações, a criança ficou dentro do veículo durante cinco horas. O bebê foi levado ao hospital, mas chegou ao local sem vida. O caso está sendo tratado como homicídio culposo.

Por Carol Machado/Ric Mais

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram