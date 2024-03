O prefeito Mazinho Serafim (Podemos) prestigiou na tarde desta quarta-feira, 13, no auditório da Escola Messias Rodrigues de Souza, a abertura do evento da “1° Semana do Rim” que teve como palestrante a médica nefrologista Jarinne Nassarela.

Mazinho ressaltou a importante do evento e a competência da medica palestrante. “A doutora Jarinne é referência hoje no Acre, quando se trata de rins. Hoje é um dos melhores hospitais que tem de tratamento de rins aqui do nosso Estado. É um grande orgulho. E ainda é filha de Sena Madureira. Uma pessoa que se destacou muito, estudou muito. Então, essa questão dos rins é muito importante para as pessoas saberem realmente como que funciona os rins, como está a creatinina. Quero aqui parabenizar a doutora Jarinne e toda a equipe do hospital por ter vindo aqui para Sena Madureira. É só agradecimento mesmo, porque não é fácil essa luta pela saúde”, salientou Mazinho .

O prefeito aproveitou o momento para reforçar o projeto de construção da Clínica do Rins em Sena Madureira.

“Quero começar já agradecendo a Câmara Municipal, a Prefeitura e todas as empresas envolvidas na doação de um terreno para a construção aqui em Sena Madureira da clínica do Rim. Para as pessoas não terem que ir mais a Rio Branco para fazer essa hemodiálise que já é uma coisa tão sofrida. Mas agora, se Deus quiser vai fazer essa clínica aqui para acabar com esse sofrimento desse povo”, finalizou Mazinho.

Prestigiaram o evento os secretários Donizety Fernandes (Saúde) e Getúlião Saraiva (Finanças), os vereadores Alipio Gomes e Ivoneide Bernardino, além da gerente do Hospital João Câncio Fernandes, Nildete Lira.

Assessoria

