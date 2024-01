Ney do Nascimento Souza Borges, de 44 anos, teve seu apartamento invadido e foi morto com 12 tiros no dia de seu aniversário, no bairro Belo Jardim 1, em Rio Branco.

O criminoso, ainda não identificado, surpreendeu Alberg, que foi atingido por oito tiros nas costas e quatro no braço. O SAMU atendeu a ocorrência, mas a vítima já estava sem vida.

A Polícia Militar isolou a área para perícia, e nenhum suspeito foi encontrado até o momento.

A investigação também relaciona o caso a uma tentativa de homicídio anterior na região.

Por AcreOnline.net

