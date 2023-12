No dia 31 de dezembro, a Praça Central de Sena Madureira será palco de uma festa especial para encerrar o ano de 2023. A equipe do poder municipal, liderada pelo prefeito Mazinho Serafim, traz um evento imperdível para a população.

A partir das 19 horas, a Praça 25 de setembro receberá artistas locais para a abertura do show. O destaque da noite será o cantor e compositor Tatau, ex-integrante do grupo Araketu. Com sua energia contagiante, Tatau promete animar a festa com antigos sucessos do Araketu, além de apresentar suas novas músicas em carreira solo.

A queima de fogos de artifício, que marca a chegada do novo ano, é aguardada com expectativa pelos moradores de Sena Madureira. O evento, organizado pela prefeitura municipal, promete ser uma celebração inesquecível para todos os presentes.

Por AcreOnline.net

