O apresentador Nuno Graciano morreu, aos 54 anos, após sofrer um infarto no banheiro de um bar. O ex-BBB, que ganhou ainda mais notoriedade depois de participar do Big Brother Portugal em 2022, estava há três dias internado em uma unidade de tratamento intensivo, em Cascais, no país português.

“Estava em um café, se sentiu mal, foi ao banheiro e demorou um tempo a mais do que o normal. Quando foram ao banheiro, a porta estava trancada e foi difícil de abrir”, relatou uma amiga do artista, Cinha Jardim, relembrando que Nuno foi encontrado desacordado no local.

Nuno Graciano estava afastado da TV, administrando suas próprias empresas, uma alimentícia, no ramo de queijos, e outra de negócios imobiliários. Ele era formado em Ciências do Desenvolvimento e Cooperação. Ao longo de sua carreira, ele trabalhou em várias emissoras de TV, como SIC, TVI e CMTV.

Esta colunista, decidiu chamá-lo de BBB, embora Nuno tenha estrelado no Big Brother de Portugal, por conta do “parentesco” do Brasil com o país Lusitano e, também, por que é assim que vocês, meus caros leitores, se referem às pessoas que passam pelo programa de renome mundial.

Fábia Oliveira- Metrópoles

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram