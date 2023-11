Guarnições do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) agiram rápido e prenderam na tarde desta quinta-feira, 16, um dupla após cometimento de roubo a Casas de Carne no 2º distrito de Rio Branco. As prisões ocorreram na Baixada da Sobral, onde foram apreendidas armas de fogo, drogas, além de motocicletas e celulares roubados.

Acionados via Centro de Operações Policiais Militares (Copom) para realizar um atendimento de ocorrência de roubos, as guarnições diante das informações dos possíveis autores e do rastreamento do aparelho celular conseguiu chegar a um endereço. No imóvel, localizado no bairro Boa União, os policiais encontraram a dupla que havia cometido os roubos.

Durante as buscas foram localizadas duas armas de fogo, sendo um revólver e uma garruncha, duas motocicletas roubadas, o Chassi (carcaça) de outra motocicleta também roubada e oito aparelhos celulares provenientes dos roubos. A proprietária da residência onde estava a dupla também foi conduzida a Delegacia de Flagrantes (Defla).

Por Assessoria de Comunicação da PMAC

