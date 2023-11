O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anunciou um novo processo seletivo para contratar temporariamente dois agentes de Apoio às Atividades de Gestão Socioambiental, para atuar em Rio Branco, capital do Acre.

O processo exige que para se inscrever, é necessário ter pelo menos ensino fundamental completo. O valor pago será de dois salários mínimos e meio, além de acréscimos de auxílios legais.

O contrato tem validade de um ano e pode ser prorrogado por mais 12 meses.

Como participar?

Os interessados devem se inscrever no período de 8 a 10 de novembro de 2023, de forma presencial, no Núcleo de Gestão Integrada Chico Mendes, localizado na Rua Henrique Dias, nº 162, em Rio Branco, das 9h às 11h30 e das 14h às 17h, ou via internet, mediante o envio da documentação, especificada no edital, para o seguinte e-mail: [email protected].

Processo de seleção

Como forma de seleção, os candidatos inscritos serão avaliados por meio de análise de currículo e prova de habilidade específica, prevista para ser realizada no dia 6 de dezembro de 2023, das 9h às 17h, no Núcleo de Gestão Integrada Chico Mendes.

Contilnet

