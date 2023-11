Jogador falou sobre o assalto na casa de Bruna Biancardi, na madrugada desta terça-feira (7/11)

O jogador Neymar, que segue se recuperando de cirurgia no joelho em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, se pronunciou sobre o assalto na casa de Bruna Biancardi. A influencer, mãe de Mavie, filha do jogador com Bruna, não estava na casa, nem a menina na hora que criminosos invadiram a casa e fizeram os pais dela, reféns.

“Dia triste com duas notícias ruins. Primeiro foi o ataque que os pais da Bru sofreram, mas graças a Deus todos estão bem. Segundo, o falecimento de uma amiga. Meus sentimentos a toda família, que Deus receba a Luana de braços abertos”, postou Neymar.

O jogador, inclusive, postou foto com a filha um dia antes do assalto na casa de Bruna Biancardi. A influencer não mora lá, mas os pais dela, sim. Os criminosos chegaram a render o casa, na madrugada, e levaram joias, bolsas e outros objetos de valor. Bruna também se pronunciou sobre o caso.

Recuperação

Neymar segue de molho por, ao menos, dez meses, tempo de recuperação da cirurgia nos ligamentos e meniscos do joelho esquerdo. Após operação bem-sucedida, feita pelo médico Rodrigo Lasmar no último dia 2/11, no hospital Mater Dei, em BH, o jogador segue esse período pós-cirúrgico no Brasil.

