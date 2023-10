Policiais militares do Grupo de intervenção rápida e ostensiva (Giro), do 8° Batalhão, apreenderam entorpecentes e dinheiro no sábado, 28, no bairro Vitória.

Os militares receberam informações de que no local estava acontecendo a comercialização de entorpecentes, com as características do suspeito os policiais foram ao local e fizeram um cerco no perímetro. Ao realizarem a abordagem foi encontrado com o indivíduo entorpecentes e dinheiro em espécie.

Os policiais encaminharam o envolvido à delegacia, juntamente com todo ilícito apreendido.

Por Assessoria

