Brasília (DF) – A união de procuradoras e procuradores do Ministério Público do Trabalho (MPT) foi apontada pelo procurador-geral do Trabalho (PGT), José de Lima Ramos Pereira, como fator fundamental para o fortalecimento da instituição. Durante a cerimônia de ratificação de posse das procuradoras-chefas e dos procuradores-chefes que vão comandar as Procuradorias Regionais do Trabalho (PRTs) no próximo biênio, realizada na terça-feira (10), ele destacou que a superação dos desafios só ocorrerá com o envolvimento, dedicação e participação de todos que vivem o dia a dia do MPT.

Durante o evento, que marcou a posse ou recondução de 24 procuradoras e procuradores que estarão à frente das PRTs, Ramos Pereira observou que, com trabalho, o MPT sempre supera todas as barreiras. “O MPT é uma instituição de líderes e a incumbência de conduzir e administrar as PRTs também é uma ação fundamental para fortalecer o MPT”, afirmou.

O PGT destacou o crescimento do MPT e citou as recentes inaugurações de novas sedes em todos os estados brasileiros como exemplo de expansão. Ele lembrou que, no último mês, foram inauguradas sedes em Juazeiro (BA), Cabo Frio (RJ) e Passo Fundo (RS). Após o evento, os empossados participaram da 1ª reunião de gestão do biênio 2023-2025.

Participaram da cerimônia, a Vice-Procuradora-Chefe do MPT, Maria Aparecida Gugel; o subprocurador-geral do Trabalho e conselheiro-secretário do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho (CSMPT), Fábio Leal Cardoso; a coordenadora da Câmara de Coordenação e Revisão do MPT, Eliane Araque dos Santos; o conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Ângelo Fabiano Farias da Costa; o subprocurador-geral do Trabalho e diretor-geral do MPT, Gláucio Araújo de Oliveira; o subprocurador-geral do Trabalho e diretor-geral adjunto da Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU), Manoel Jorge e Silva Neto; e o presidente da Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho (ANPT), José Antonio Vieira de Freitas Filho.

Procuradoria Regional do Trabalho da 14ª Região

O procurador do Trabalho e vice-procurador-chefe da PRT14, Lucas Barbosa Brum, assinou o termo de posse do Ministério Público em Rondônia e Acre (MPT-RO/AC), representando o procurador-chefe Carlos Alberto Lopes de Oliveira para o biênio 2023-2025..

Logo após o término da cerimônia, foi realizada a 1ª Reunião de Trabalho com as novas e os novos chefes. A solenidade pode ser conferida, na íntegra clicando aqui.

Segue abaixo a relação de novos procuradores e procuradoras-chefes:

PRT 1ª Região (Rio De Janeiro)

Procurador-chefe: Fábio Goulart Villela

PRT 2 Região (São Paulo)

Procuradora-chefa: Vera Lúcia Carlos

PRT 3ª Região (Minas Gerais)

Procurador-chefe: Arlélio de Carvalho Lage (recondução)

PRT 4ª Região (Rio Grande do Sul)

Procuradora-chefa: Denise Maria Schellenberger Fernandes

PRT 5ª Região (Bahia)

Procurador-chefe: Maurício Ferreira Brito

PRT 6ª Região (Pernambuco)

Procuradora-chefa: Ana Carolina Lima Ribeiro (Recondução)

PRT 7ª Região (Ceará)

Procuradora-chefa: Georgia Maria Silveira Aragão

PRT 8ª Região (Pará e Amapá)

Procuradora-chefa: Rejane de Barros Meireles Alves

PRT 9ª Região (Paraná)

Procurador-chefe: Alberto Emiliano de Oliveira Neto

PRT 10ª Região (Distrito Federal e Tocantins)

Procuradora-chefa: Paula de Ávila e Silva Porto Nunes

PRT 11ª Região (Amazonas e Roraima)

Procuradora-chefa: Alzira Melo Costa

PRT 12ª Região (Santa Catarina)

Procurador-chefe: Piero Rosa Menegazzi

PRT 13ª Região (Paraíba)

Procurador-chefe: Rogério Sitônio Wanderley

PRT 14ª Região (Rondônia e Acre)

Procurador-chefe: Carlos Alberto Lopes de Oliveira (recondução)

PRT 15ª Região (Campinas)

Procuradora-chefa: Alvamari Cassilo Tebet

PRT 16ª Região (Maranhão)

Procurador-chefe: Maurício Pessoa Lima

PRT 17ª Região (Espírito Santo)

Procurador-chefe: Estanislau Tallon Bózi (recondução)

PRT 18ª Região (Goiás)

Procurador-chefe: Alpiniano do Prado Lopes (recondução)

PRT 19ª Região (Alagoas)

Procurador-chefe: Rafael Gazzaneo Junior (recondução)

PRT 20ª Região (Sergipe)

Procurador-chefe: Márcio Amazonas Cabral de Andrade

PRT 21ª Região (Rio Grande do Norte)

Procurador-chefe: Antônio Gleydson Gadelha de Moura

PRT 22ª Região (Piauí)

Procuradora-chefa: Natália e Silva Azevedo

PRT 23ª Região (Mato Grosso)

Procurador-chefe: Danilo Nunes Vasconcelos

PRT 24ª Região (Mato Grosso Sul)

Procuradora-chefa: Cândice Gabriela Arósio (recondução)

