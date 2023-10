São 220 vagas para estudantes que estão terminando o ensino fundamental e desejam ingressar no ensino médio

O Campus Cruzeiro do Sul do Instituto Federal do Acre (Ifac) abriu as inscrições para o Processo Seletivo 2024.1 de cursos técnicos integrados ao ensino médio. Ao todo, o campus está ofertando 220 vagas para estudantes que estão terminando o ensino fundamental e desejam ingressar no ensino médio. Os cursos do Ifac são públicos, gratuitos e presenciais.

Nesta edição, o Campus Cruzeiro do Sul está lançando o curso técnico em Zootecnia, com turmas nos períodos matutino e vespertino. Além de Zootecnia, continuam sendo ofertados os cursos técnicos em Agropecuária, com turmas nos dois turnos e Meio Ambiente, com aulas no período da manhã. Os cursos têm duração de três anos.

Edital dos cursos técnicos integrados ao ensino médio – Campus Cruzeiro do Sul

Os cursos técnicos integrados ao ensino médio são voltados a jovens que estão terminando o fundamental ou aqueles com até 17 anos que já concluíram o ensino fundamental. Ao término do curso, o estudante fará jus ao certificado do Ensino Médio com uma habilitação profissional técnica.

Inscreva-se aqui: https://selecoes.ifac.edu.br/

Inscrições – O prazo de inscrição começa nesta terça-feira, 10 de outubro e vai até às 17h do dia 23 de novembro.

Para realizar a inscrição nos cursos técnicos integrados ao ensino médio é necessário acessar a página indicada no edital <https://selecoes.ifac.edu.br/ > e realizar o cadastro no site. No ato de inscrição, o candidato deverá informar as notas/conceitos do 6º ao 8º ano, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, constantes no histórico escolar do ensino fundamental.

Em caso de dúvidas, ou necessidade de esclarecimentos, os candidatos podem entrar em contato com a Comissão Local de Processo Seletivo do Câmpus Cruzeiro do Sul através do e-mail [email protected].

Confira a descrição de cada curso em: https://www.ifac.edu.br/o-ifac/ensino/cursos/tipos-de-cursos

