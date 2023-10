Na última segunda-feira (9) uma mulher foi presa após morder o pênis do ex marido e deixar o orgão genital do mesmo dilacerado, no municipio de placido de castro interior do Acre.

Segundo informações a mulher teria sido agredida pelo ex companheiro e numa tentativa de se defender acabou mordendo o orgão genital do homem o deixando parcialmente dilacerado.

Ja na versão do ex companheiro a mulher teria invadido a sua residência para agredir sua atual esposa, então o mesmo tentou imobilizala mais ao ficar de joelhos foi mordido pela ex companheira na sua parte intima.

O Caso segue em segredo de justiça pela vara criminal do municipio.

Por AcreOnline.net

