Após anunciar a retomada da duplicação da rodovia AC-405, obra importante para a aceleração do crescimento de Cruzeiro do Sul, durante agenda realizada na manhã desta quarta-feira, 28, data de comemoração dos 119 anos de emancipação política do município, o governador Gladson Cameli prestigiou o desfile cívico-militar realizado pela prefeitura.

Num clima de festa, os habitantes da segunda maior cidade acreana celebravam os significativos avanços sociais promovidos por políticas desenvolvimentistas do Estado e conquistas oriundas de batalhas travadas durante o processo de construção de sua história.

Para o povo da sua terra natal, Cameli reafirmou o compromisso de seguir trabalhando para transformar o Acre em terra próspera e com muito mais oportunidades. O gestor pontuou que a concretização do sonho passa pelo crescimento econômico e social de Cruzeiro do Sul.

“Sigo empenhado na condução do poder Executivo para melhorar ainda mais a vida das pessoas. Agradeço a esta terra por todas as minhas conquistas e por ela me dedico. Juntos, vamos construir uma cidade mais digna, com um governo mais próximo do cidadão”, declarou Gladson Cameli.

Para a gestão municipal, o trabalho feito em parceria é essencial para o progresso do município. “Não se governa sozinho. E nós que cuidamos dos cruzeirenses temos a satisfação de contar com o governo estadual sempre que precisamos. Hoje celebramos mais um aniversário da nossa querida terra e, simultaneamente, os grandes avanços do seu povo”, destacou Zequinha Lima.

Investimentos na vida dos cruzeirenses

Em todos os setores, a presença do Estado tem feito a diferença na vida de milhares de cruzeirenses, como os cerca de 18 mil alunos da rede pública agraciados com reformas e revitalização de unidades de ensino, com programas implementados pela gestão como o prato-extra, o fardamento escolar gratuito, a aquisição de tabletes para alunos do ensino médio, entre outros.

Na Saúde, o cruzeirense tem sido beneficiado com a ampliação e fortalecimento da oferta de serviços, por meio de reformas e ampliação de unidades, aquisição de modernos equipamento, contratação de profissionais aprovados em concurso público, programas itinerantes e a realização de mutirão de cirurgias.

Manutenção de ramais é política crucial do governo para o povo cruzeirense. Foto: Beatriz Santos/Deracre

A Segurança vem reduzindo os índices da criminalidade no município com o aumento do efetivo policial nas ruas e com a melhoria nas condições de trabalho para os agentes.

A Infraestrutura avança com a duplicação da rodovia AC-405 e com a abertura de ramais. Milhares de famílias cruzeirenses passaram a ter acesso à água limpa com o Água para Todos, programa executado pelo governo do Estado.

Em breve, a mulher cruzeirense que tiver seus direitos violados ganhará ainda mais assistência do Estado com a construção da Casa da Mulher Brasileira.

Outras iniciativas seguem melhorando a vida de quem habita neste rincão do Brasil, que tem notoriedade no cenário estadual por sua riqueza natural, cultural e pela busca incansável do seu povo por desenvolvimento.

