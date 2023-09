O governo do Estado do Acre deu início a um projeto ambicioso e de grande investimento para melhorar a infraestrutura viária com o lançamento das obras da rodovia AC-445, que liga os municípios de Bujari e Porto Acre, pela Vila do V.

O evento, que contou com a presença do governador Gladson Cameli, aconteceu neste sábado, 30 de setembro, no Km 20 do ramal Bujari, entre os dois municípios onde as obras já começaram, com homens e máquinas na pista.

“É com união que nós vamos vencer desafios. Nós vamos melhorar o acesso da zona rural pra zona urbana, ampliar o direito de ir e vir, com uma grande infraestrutura. Senador Márcio Bittar tem ajudado e não somente aqui, mas temos diversas obras para iniciar, para que possamos gerar emprego, renda, aquecer a economia e vencer todos os desafios, cada poder cumprindo o seu papel e quem vai ganhar é o povo”, conta o governador.

O objetivo principal da iniciativa é a realização de serviços de implantação e pavimentação da rodovia AC-445, que conectará os municípios de Porto Acre e Bujari. A obra beneficiará não apenas os moradores dessas localidades, mas também todos aqueles que utilizam as rodovias estaduais, facilitando a mobilidade entre a região.



O projeto está dividido em dois lotes, com um valor total de contrato de R$ 42 milhões. O lote 01 compreende uma extensão de 19,60 km, com um valor licitado de R$ 22 milhões, enquanto o lote 02 abrange uma extensão de 18,66 km, com um valor licitado de R$ 20 milhões. Os recursos para a realização dessas obras provêm de fontes federais, com uma contrapartida do governo estadual.

Esforço conjunto

A melhoria na qualidade da malha viária das rodovias estaduais é um dos pontos positivos desse projeto, que visa facilitar o deslocamento e o transporte de mercadorias, contribuindo para o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida da população local.



É importante ressaltar que essa obra está inserida num convênio com emenda do relator do senador Marcio Bittar, que prevê a pavimentação de diversas rodovias no estado do Acre, incluindo a AC-445. O valor total desse convênio é de R$ 126,5 milhões.

“A maior frustração pra um parlamentar é você trabalhar em Brasília, arranjar o dinheiro, e ele não ser executado. Por isso eu agradeço ao governador Gladson Cameli, porque aqui a gente tá vendo o recurso chegando, a gente tá vendo a obra acontecer. E essa equipe do Deracre é uma equipe de excelência, eles compram a emenda com garra. Eu sei o que passei na relatoria do orçamento até isso tomar forma, foi uma gangorra, mas tive calma e muita vontade de resolver”, reforçou o senador Márcio Bittar.



O lançamento das obras da AC-445 representa um passo significativo na busca por uma infraestrutura viária mais eficiente e moderna no Acre, proporcionando benefícios tangíveis para a população e a economia local. O governo do Estado se compromete a acompanhar de perto o andamento dessas obras, visando sua conclusão bem-sucedida.

Sensação de esperança

Entre os moradores da região presentes no evento, se encontrava o produtor rural Brígido de Souza, de 67 anos, que vive na região da AC-445 desde os 19 anos. Casado e com três filhos na propriedade, tem uma pequena fábrica de polpa de frutas e se emociona ao ponto de não segurar as lágrimas ao pensar na realização do sonho de ver a estrada, que leva a sua propriedade e de toda a comunidade, finalmente asfaltada.

“É uma alegria tão grande, que hoje tamo vendo uma obra dessas saindo. A gente já sofreu em varadouro, em caminhos a pé, as vezes precisando de mais de um dia pra chegar lá no V. Da vontade de chorar ver essa estrada indo pro asfalto e diminuindo nosso sofrimento. A gente vive do que produz. A gente precisa disso. Por isso eu me emociono”, conta o senhor.

O evento contou com a presença de autoridades locais e representantes do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), responsável pela condução da obra e reforçando o compromisso do governo com o desenvolvimento regional e a melhoria das condições de vida da população acreana. Também estiveram presentes os deputados federais Eduardo Veloso, Roberto Duarte, o deputado estadual Pedro Longo, e o prefeito do Bujari, João Teles, o Padeiro.



O prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno, também esteve presente na solenidade e destacou: “Pra nós é um momento de alegria, porque é a esperança da ligação entre Bujari e Porto Acre. Agradecemos de coração ao governador Gladson Cameli, a toda a equipe do Deracre e ao senador Márcio Bittar que juntos estão realizando esse nosso sonho. É uma obra que foi iniciada em governos passados, mas só agora temos o sentimento que ela será resolvida definitivamente”

Por Samuel Bryan Agência de Noticias do Acre

Fotos José Caminha/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram