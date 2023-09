João Kennedy de Araújo Lima, 39 anos, foi violentamente agredido por um grupo de mulheres cansadas de verem a vizinha sendo perseguida e agredida pelo ex marido.

Segundo informações, João Kennedy não aceita o término do casamento e, com frequência, ia à casa da ex mulher, localizada na rua Antônio Pessoa Jucá, no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco, tentar reconciliação, mesmo a mulher tento deixado claro que não tinha volta.

O homem que chegava cheio “amor se transformava em um “monstro” tão logo suas expectativas eram frustradas. Nesta quarta-feira, 20, vizinhas da ex-mulher de Kennedy se reuniram e aguardaram a chegada do valentão.

As “amigas” não tiveram que esperar muito, pois João Kennedy chegou sem paciência de retomar o relacionamento na base do diálogo e do amor, ele foi agressivo.

As vizinhas, que já aguardavam o “dom Juan às avessas”, aplicaram uma surra no homem com muros, chutes, pontapés e pauladas.

Segundo testemunhas, a surra preparada era pra dez, mas o João levou sozinho e não foi linchado porque uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi socorrê-lo.

Com um corte na cabeça, o João Kennedy foi encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral.

por A Gazeta do Acre

