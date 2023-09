Um homem identificado como Davi Simão, natural de São Paulo, foi vítima de uma tentativa de latrocínio na capital do Acre. As cenas de violência foram capturadas por câmeras de segurança, na semana passada, na Rua Benjamin Constant, no centro de Rio Branco.

Davi estava deitado, olhando o celular, no pátio do Palácio da Justiça, quando foi surpreendido pelo criminoso. Nas imagens, é possível ver o momento em que o criminoso chega em uma bicicleta. Ele sobe as escadas do prédio, puxa uma faca e pede o aparelho celular.

A vítima ainda tentou correr, mas foi alcançada pelo bandido. Os dois entraram em luta corporal. O acusado desferiu uma sequência de golpes na vítima e fugiu em seguida, deixando a bicicleta para trás.

Mesmo ferido, o homem correu para o outro lado da via em direção à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). A partir desse ponto, as imagens não mostram mais, mas a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Por A Gazeta do Acre

