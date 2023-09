O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria Justica Cível de Cruzeiro do Sul, instaurou uma notícia de fato para apurar o caso envolvendo a morte de uma bebê recém-nascida no município de Porto Walter.

O procedimento foi instaurado pelo promotor de Justiça Substituto André Pinho e visa apurar possíveis falhas no atendimento à parturiente.

Além disso, o MPAC oficiou o Hospital da Família para que apresente, no prazo de dez dias, as informações sobre as medidas adotadas diante do quadro de saúde da gestante.

Por Marcelina Freire – Agência de Notícias do MPAC

