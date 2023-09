Em mais uma operação bem-sucedida no âmbito do Programa Guardiões das Fronteiras, a Polícia Civil do Acre (PCAC), em colaboração entre o Núcleo DRACO/DENARC de Cruzeiro do Sul e a Delegacia de Combate ao Narcotráfico (DENARC de Rio Branco), conseguiram interceptar um carregamento de drogas que estava sendo transportado da cidade de Cruzeiro do Sul para a capital, Rio Branco. A ação ocorreu na estrada da Variante, próximo ao Posto de Combustíveis “BR”.

A operação foi desencadeada com base em informações de inteligência que apontavam para a presença de substâncias entorpecentes em um caminhão de transporte de cargas que seguia na direção centro-variante. A equipe policial fez a abordagem ao veículo em questão e realizou uma minuciosa inspeção na carga transportada.

Durante a revista, chamou a atenção dos agentes a presença de dois sofás e uma base de cama-box cujo peso levantou suspeitas de ocultação de drogas. Ao abrir um dos sofás, os policiais encontraram oito barras de uma substância esbranquiçada, aparentando ser cocaína. Prosseguindo na inspeção, abriram o outro sofá e a base da cama-box, revelando um total de 23 barras do mesmo produto ilícito.

O motorista do caminhão alegou que havia sido contratado para transportar os móveis até Rio Branco e que os objetos haviam sido entregues a ele já lacrados e envoltos em plástico. Ele afirmou não ter conhecimento da presença da droga e alegou que a carga foi colocada em seu caminhão por um desconhecido, que contratou seus serviços de frete.

Em decorrência das evidências encontradas, tanto o condutor do caminhão quanto o veículo e a droga apreendida foram encaminhados para o Núcleo Draco/Denarc-CZS, onde foram iniciados os procedimentos legais cabíveis.

A apreensão totalizou 33,25 quilogramas de cocaína, com um valor estimado de mercado de aproximadamente R$ 665.000,00 (seiscentos e sessenta e cinco mil reais). Esta ação efetiva resultou não apenas na apreensão significativa de drogas, mas também representou um prejuízo considerável ao crime organizado, demonstrando o compromisso das forças de segurança do Acre em combater o tráfico de entorpecentes na região.

A operação contou com a mobilização de dois veículos e a participação de seis policiais, que atuaram com eficácia e determinação para combater o crime e manter a segurança nas fronteiras do estado. A Polícia Civil do Acre continua vigilante e dedicada à proteção da sociedade e à repressão do tráfico de drogas, mantendo o compromisso de combater a criminalidade em todas as suas formas.

Por Assessoria/ PCAC

