Policiais civis prenderam nesta sexta-feira (1º/9) dois homens suspeitos de desviar cerca de R$ 4 milhões de uma loja de materiais de construção localizada em Vicente Pires, no Distrito Federal. O nome do estabelecimento não foi divulgado.

Segundo os investigadores da 38ª Delegacia de Polícia, um dos envolvidos trabalhou como vendedor no local por quatro anos e aproveitou da confiança que o chefe depositava nele para aplicar o golpe.

O funcionário deixava de lançar no sistema algumas mercadorias para oferecê-las a clientes por um preço baixo, desde que o pagamento fosse feito via Pix. Diversas contas pertencentes a ele e a dois comparsas eram utilizadas nas transações para tentar ocultar a origem ilícita do dinheiro.

A ação criminosa foi apenas identificada pelo proprietário da loja em julho deste ano. Ele demitiu o vendedor e o denunciou à polícia.

Os policiais encontraram os comparsas e os prenderam. Eles responderão por furto mediante fraude, lavagem de dinheiro e associação criminosa. O vendedor e mentor do golpe está foragido.

Por métropoles

