Equipe do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) recuperou na tarde desta quinta-feira, 31, um veículo que havia sido furtado em Rio Branco.

A recuperação do automóvel ocorreu no bairro Eldorado, na cidade de Brasileia.

Os militares foram informados via Centro de Operações Policiais Militares (Copom) a respeito de um veículo furtado em Rio Branco, que estaria circulando pelas ruas de Brasileia. A equipe policial intensificou as ações de patrulhamento, conseguindo localizar o Fiat Strada, de cor vermelha.

Feita a consulta veicular via sistema, foi confirmado ser o automóvel produto de furto. O veículo que estava sendo conduzido por um homem de 52 anos foi entregue na Delegacia de Brasileia para serem tomadas as medidas cabíveis.

Por Assessoria de Comunicação da PMAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram