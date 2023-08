A Polícia Civil do Acre (PCAC) deflagrou na última terça-feira, 29, a operação “REDUTO”, que resultou na prisão de sete indivíduos ligados a uma organização criminosa atuante na região. A ação também envolveu o cumprimento de 25 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens, incluindo duas fazendas e 100 cabeças de gado. A operação é o desfecho de um extenso trabalho investigativo que teve início em 2021.

Após meses de investigação, a Polícia Civil realizou a operação policial com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa que vinha atuando na região. As prisões e apreensões foram realizadas de acordo com os mandados expedidos pela Justiça. Os sete envolvidos foram presos preventivamente e estão à disposição do Poder Judiciário acreano.

O Delegado-Geral da Polícia Civil, José Henrique Maciel, enfatizou a importância do trabalho investigativo realizado pela instituição no combate aos crimes praticados por organizações criminosas em todo o estado. “Essas investigações são bastante complexas e exigem um esforço minucioso e incansável por parte das equipes de investigação”, disse.

A ação foi conduzida pela delegacia de combate ao crime organizado em conjunto com unidades da capital e do interior, demonstrando a colaboração entre diferentes setores da Polícia Civil no combate ao crime.

“A importância da operação, que não apenas visa a prisão dos envolvidos, mas também busca desarticular as lideranças e impactar financeiramente as organizações criminosas”, informou o Diretor do Departamento de Polícia da Capital e Interior, Pedro Buzolin.

A operação “REDUTO” representa um marco no trabalho contínuo da Polícia Civil para assegurar a segurança e o bem-estar da população. Além das prisões e apreensões, o sequestro de bens visa retirar o ganho patrimonial dos criminosos, enfraquecendo sua capacidade de operação.

A ação também é uma mensagem clara de que as forças de segurança estão vigilantes e dedicadas à combater as atividades criminosas em todas as suas formas. O esforço conjunto das equipes de investigação e o apoio do Poder Judiciário são fundamentais para garantir a justiça e a paz na sociedade.

Assessoria/ PCAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram