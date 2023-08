O carro do cantor gospel bateu de frente com uma carreta

Na noite desta quarta-feira (30/08), o cantor gospel Regis Danese sofreu um grave acidente de carro. As informações iniciais dão conta de que o carro conduzido pelo artista colidiu frontalmente com uma carreta.

Imediatamente após o impacto, a equipe do SAMU foi acionada e prontamente socorreu Danese, encaminhando-o para um hospital localizado em Goiás, onde o cantor recebeu os primeiros socorros e atendimentos necessários.

Em meio ao tumulto e dor, Regis ainda conseguiu gravar um vídeo, compartilhando com seus fãs e seguidores sobre o acidente. No breve registro, ele mencionou que estava sentindo muita dor devido à colisão. Apesar do susto e das lesões sofridas por Danese, é importante mencionar que o irmão do cantor, que o acompanhava no momento do acidente, saiu ileso e sem ferimentos.

A causa do acidente ainda é desconhecida, e as autoridades locais estão trabalhando para apurar todos os detalhes do ocorrido. A família do artista pede pede aos fãs e admiradores do trabalho de Regis Danese que mantenham suas orações por sua recuperação neste momento delicado.

Estaremos atualizando com mais informações assim que disponíveis. Fique atento para novidades sobre o estado de saúde do cantor e mais detalhes sobre o acidente.

