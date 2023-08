O corpo do jovem Maylon de Oliveira Ferreira, de 22 anos, foi encontrado com sinais de tortura, com as mãos amarradas e com marcas de cinco tiros, na tarde desta sexta-feira (18), no Ramal do Carapanã, no Polo Benfica, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Maylon foi levado por três criminosos fortemente armados e em um carro até o ramal. O homem estava com os braços amarrados para trás e foi forçado a se deitar no ramal, e em seguida foi executado com cinco tiros. Um colono estava passando pelo local após a execução, mas os bandidos apontaram armas para o trabalhador, que teve que ir embora correndo. Após a ação, os bandidos fugiram no carro.

Moradores da região ligaram para o Copom para denunciar que havia um corpo às margens do ramal Carapanã, próximo ao Rio Acre. Os PMs foram até o endereço denunciado e encontraram o corpo de Maylon, amarrado com os braços para trás, marcas de tortura pelo corpo e cinco tiros, sendo dois nas costas, dois no peito e um na cabeça.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar, os socorristas só puderam atestar morte a Maylon.

A área foi isolada pelos militares, e a perícia foi realizada, constatando que a vítima estava morta há algumas horas. O corpo foi resgatado e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A motivação do crime parece ser mais um capítulo da guerra entre facções criminosas. Agentes da Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) coletaram as primeiras informações, e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Por Na Hora da Noticia

