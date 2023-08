Em Sena Madureira: 8º BPM apreende arma de fogo

Policiais militares do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) prenderam um indivíduo que portava uma arma de fogo de fabricação artesanal, na manhã desta quarta-feira, 2, na estrada do Amapá.

A guarnição realizava patrulhamento nas proximidades, quando recebeu uma denúncia de que um homem havia sido visto com um objeto suspeito na mão, possivelmente uma arma, tentando abordar uma motocicleta que passava em via pública.

No local indicado, os militares visualizaram o homem com uma faca na mão, e quando ele notou a presença da viatura tentou fugir, correndo para uma matagal próximo. Pouco tempo depois os militares o surpreenderam tentando abordar outra moto, dessa vez armado com uma arma de fabricação artesanal do tipo escopeta, de calibra .36.

O homem, que levava consigo dois cartuchos da arma, 22 munições do calibre .22 e duas facas, foi detido e conduzido à Delegacia de Flagrantes para os devidos encaminhamentos legais.

Por Assessoria (2° BPM)

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram