MPAC se reúne com Urgil e busca manutenção de atendimento pediátrico por plano de saúde

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), representado pelo promotor de Justiça Dayan Moreira Albuquerque, titular da 1ª Promotoria Especializada de Defesa do Consumidor, realizou uma reunião na manhã desta terça-feira (01) com o representante do Hospital de Urgência Infantil Urgil, Roberto Julião.

O objetivo da reunião foi apurar as razões por trás da não renovação do contrato entre o hospital infantil e a prestadora de planos de saúde Unimed. A Unimed Rio Branco informou que recebeu o pedido de descredenciamento da Urgil na última sexta-feira, estabelecendo um prazo para o encerramento dos atendimentos em 24 de outubro. A prestadora assegurou que está tomando as devidas providências para que os beneficiários não fiquem desassistidos.

No entanto, segundo a Defensoria Pública do Acre (DPE), que também acompanha o caso, a Unimed ainda não apresentou uma alternativa eficiente e segura para o atendimento do público infantojuvenil, pois não possui um pronto atendimento próprio. Dessa forma, as instituições acompanham a situação, visando garantir que os usuários do plano de saúde não sejam prejudicados pela falta de acesso aos serviços contratados.

Durante a reunião, o representante da Urgil informou que o rompimento ocorreu após o fracasso nas negociações para a renovação do contrato. O promotor de Justiça destacou que o MPAC busca mediar um acordo entre a Unimed e a Urgil, uma vez que este é o único hospital particular do estado que se dedica especificamente ao atendimento do público infantil.

“Caso a mediação não obtenha sucesso e não seja garantido pela Unimed aos seus usuários uma alternativa para o atendimento pediátrico, poderemos adotar outras medidas, inclusive uma ação civil pública. Na próxima sexta-feira, realizaremos uma reunião com a Unimed e a Urgil para discutir soluções”, declarou o promotor.

Agência de Notícias do MPAC

