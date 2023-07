Suárez diz que deixa Grêmio no fim do ano e desconversa sobre time de Messi

Brasileiro ficou no banco e apenas viu o seu time errar na defesa e no ataque e perder para o Cerezo Osaka, no Japão, por 3 a 2

Com Neymar no banco e não entrando um minuto sequer, o PSG perdeu o amistoso que fez desta sexta-feira, (28/7), contra o Cerezo Osaka: 3 a 2. O jogo foi no Estádio Nagai, em Osaka. O time parisiense mostrou erros incríveis na defesa. Os três gols que sofreu foram através de falhas infantis de seus jogadores. Já Ney, ainda fora da melhor forma, viu apenas do banco o seu time cansar de errar na defesa e perder chances no ataque. Ainda assim, o PSG esteve duas vezes em vantagem, gols de Ekitike e Vitinha. Os gols dos japoneses foram de Croux, Kitano e do veterano Kagawa (ex-Manchester United/ING).

PSG sai na frente, mas Cerezo empata

Com bom toque de bola, o PSG saiu na frente aos 16 minutos, quando Zaire-Emery fez boa jogada pela esquerda e Ekitike completou para o gol. Mas a defesa do PSG, muito mal, começou a dar vacilos. Aos 21, após chutão do goleiro Han Been, Danilo e Skriniar se confundiram sobre quem iria na bola. Assim, deixaram Croux dominar na cara de Donnarumma para empatar o jogo, placar que se manteve até o intervalo.

No segundo tempo, o Cerezo Osaka veio com dez alterações (apenas Leo Ceará permaneceu). O PSG voltou a ficar na frente num golaço aos três minutos. Vitinha tocou para Ekitike, que devolveu num lindo calcanhar. Livre na área, Vitinha mandou para o gol. Porém, a defesa do PSG errava demais. Assim aos 22, Lucas Hernández errou na saída de bola e Kitano agradeceu, empatando. Aos 34, Kagawa aproveitou um erro incrível de marcação generalizado da defesa parisiense e fez o gol da virada. E nada de Neymar entrar. Fim de jogo e apenas aí Neymar entrou em campo. Para fazer um aquecimento. Uma decepção para o torcedor que foi ao estádio ver o craque em ação. Mas nada do craque entrar.

Por Redação Jogada10

