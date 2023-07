Policiamento será reforçado para garantir a segurança na Expoacre 2023

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), avançou nas obras de construção da ponte no Segundo Distrito de Sena Madureira nesta quinta-feira, 27.

De acordo com a engenheira do Deracre, Thalia Kamila Gomes, a Construtora Cidade concluiu o lançamento das vigas, colocação das pré-lajes e lajes do segundo vão da ponte, no lado do Centro.

Após a execução dos serviços, os trabalhadores do Consórcio transportaram as peças da treliça lançadeira para o lado do Segundo Distrito, onde foi feita a montagem do equipamento e concluído o lançamento das vigas do quarto vão.

“Estamos na fase de colocação das pré-lajes e lajes do quarto vão, e em breve devemos começar o lançamento das vigas do vão central e do quinto vão”, afirmou.

A treliça lançadeira é um equipamento utilizado para o lançamento de vigas de concreto pré-moldado em obras suspensas. Orçada em R$ 36 milhões, a estrutura de concreto terá 232 metros de extensão, com rampas de acesso de 352 metros, e ligará os dois distritos do município.

Os trabalhos para a construção da estrutura seguem em ritmo acelerado. O Deracre segue avançando com obras em todo o estado, no intuito de garantir maior e melhor mobilidade para mais acreanos.

Por Gabriel Freire- Agencia de Notícias do Acre

Foto: Ascom/Deracre

