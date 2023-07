Jovem perde a vida após colisão com caminhonete no interior do Acre

O caso foi registrado no bairro Belo Jardim 1

O corpo do jovem Igor da Silva Sousa, de 18 anos, foi encontrado, na manhã desta quinta-feira (27) em estado de decomposição e com marcas de tortura e quatro tiros, em uma área de mata no Ramal do Macarrão, no bairro Belo Jardim 1, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Igor é morador do bairro Santa Inês e havia recentemente migrado de uma facção para a outra rival, quando acabou sendo atraído para o bairro Belo Jardim 1, e foi sequestrado, torturado e executado com quatro tiros, sendo um na cabeça, um no peito e dois nas pernas.

Policiais militares receberam a denúncia, com os familiares da vítima, começaram a procurar pelo rapaz e conseguiram encontrar o jovem morto com os braços amarrados para trás e em estado de decomposição em uma área de mata no ramal do Macarrão.

Os militares rapidamente pediram a presença da perícia criminal e dos agentes do Instituto Médico Legal (IML).



A área foi isolada pelos militares e foi realizado a perícia de local, onde constatou-se que a vítima foi desovada no local. O corpo foi resgatado e encaminhado para o IML, para serem feitos os exames cadavéricos, para que a autópsia possa confirmar a morte por disparos de arma de fogo.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

