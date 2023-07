Após perseguição, PM prende homem e recupera veículo roubado

Nesta quinta-feira (27), policiais militares do 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM) detiveram um homem por receptação. O fato aconteceu após os militares serem acionados via COPOM para averiguar um veículo com restrição de roubo/furto que estaria trafegando pela Av. Antônio da Rocha Viana sentido Centro.

Após, visualizar o veículo com as características passadas por via rádio a guarnição deu ordem de parada paraaveriguação, que não foi atendida pelo condutor do veículo e o condutor empreendeu fuga e foi feito acompanhamento após a desobediência da parada.

Chegando narua Valdomiro Lopes, dois indivíduos se evadiram a pé tomando direções opostas e abandonando o veículo em via pública.Foi feito um cerco junto com as demais viaturas do 1ºBPM e conseguimos prender em flagrante um homem por recepção e levado para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA).

Por ASCOM

