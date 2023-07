Hospital de Tarauacá ganha equipamentos adquiridos com emendas de Alan Rick

O Instituto Socioeducativo do Acre (ISE/AC) divulgou, por meio de publicação no Diário Oficial do Estado do Acre nesta terça-feira, 25, a convocação para a posse do concurso público gerido no edital nº 076 Sead/ISE, de 24 de julho de 2023.

A publicação refere-se à posse de 5 novos agentes socioeducativos masculinos e femininos, 3 assistentes sociais, 3 psicólogos, 3 auxiliares administrativos e 2 motoristas, que ocorrerá na próxima segunda-feira, 31 de julho de 2023, às 8h.

Para a posse, caso atenda ao solicitado no subitem 3.2 do referido edital, o candidato deverá comparecer a um dos seguintes endereços: em Rio Branco, no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública e Justiça (Cieps), na Via Verde, BR-364, km 2, Bairro Jardim Europa; em Cruzeiro do Sul, no Centro Socioeducativo Juruá, na Rua Pedro Teles, n° 596, Bairro Manoel Terças.

O candidato poderá obter informações referentes a este concurso público junto ao Instituto Socioeducativo (ISE), por meio do número (68) 99224-2327 ou junto à Secretaria de Estado de Administração – Sead, por meio do endereço eletrônico [email protected].

Por Julia Beatriz Couto – Agência de Notícias do Acre

Foto: Diego Gurgel/Secom

