Rebelião no Presídio de Rio Branco deixa mortos e feridos em confronto entre facções rivais

Uma violenta rebelião teve início na manhã desta quarta-feira no Presídio Antônio Amaro Alves, localizado em Rio Branco, capital do estado do Acre. Até o momento, as forças de segurança não conseguiram retomar o controle da situação, e informações apuradas apontam para ao menos cinco mortes e diversos feridos.

De acordo com as investigações da nossa equipe, a rebelião foi desencadeada após membros do Comando Vermelho invadirem uma ala em que estariam alojados integrantes da facção rival, Bonde dos 13. O confronto entre as facções resultou em um cenário de violência e caos dentro do presídio.

Até o momento, não há confirmação oficial por parte do governo do Acre em relação às mortes, mas fontes internas do presídio relatam que ao menos cinco detentos foram executados durante o confronto. A identidade e afiliação dos falecidos ainda não foram divulgadas, dificultando a determinação de qual grupo sofreu maior baixa.

As autoridades locais estão mobilizadas para conter a rebelião e evitar novas escaladas de violência dentro do presídio. A segurança foi reforçada nas áreas adjacentes para garantir a proteção da população e dos agentes penitenciários que atuam no local.

Com informações Ecos da Noticia

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram