Concurso que elege a Rainha do Rodeio da Expoacre será realizado neste domingo

É neste domingo, 23, que 16 candidatas concorrem ao título de uma das mais tradicionais disputas de beleza do estado, o Concurso da Rainha do Rodeio da Expoacre 2023. O evento acontece em frente ao Palácio Rio Branco, às 19 horas, e tem transmissão ao vivo pelas redes sociais do governo do Acre.

Dez finalistas são de Rio Branco e outras seis são representantes dos municípios de Xapuri, Capixaba, Plácido de Castro, Sena Madureira, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul.

A candidata eleita receberá a tradicional faixa da Rainha do Rodeio e participará da Cavalgada de abertura da Expoacre 2023, no dia 29 de julho, em Rio Branco. A vencedora participa ainda do Circuito de Rodeio e agenda de shows e cerimônias da maior Feira Agropecuária do Acre.

“Falta exatamente uma semana para o início da Expoacre e da cavalgada, e para isso precisamos escolher uma linda representante, que brilhará durante esses dias representando a beleza Acreana. Tenho certeza que será mais uma festa linda, onde teremos música ao vivo, barracas de comidas, diversões e muita beleza. Traga a sua família e venha participar”, convidou o secretário de Empreendedorismo e Turismo (Sete), Marcelo Messias.

Organizada pelas colunistas sociais Roberta Lima e Gigi Hanan, da Associação dos Colunistas do Acre (ACOS), a 23ª Edição do Concurso da Rainha do Rodeio acontece com o apoio da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete) e a coordenação da festa.

A disputa pelo título é marcada pelas apresentações de desempenho como o tocar do berrante, ‘estoura muxinga’ feito com o estalar do chicote, e outras ações.

“Ser Rainha do Rodeio é, acima de tudo, representar a beleza e a inteligência da mulher acreana, durante a maior feira do agronegócio do estado. E as ganhadoras, a Rainha e a Princesa, são as porta-vozes do mundo country, mantendo viva a cultura dentro do nosso estado”, declarou a organizadora do concurso, Roberta Lima.

