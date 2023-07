Governo interdita ponte metálica para manutenção e anuncia mudanças no trânsito

O governo do Estado confirmou a interdição total da Ponte Juscelino Kubistchek, no centro de Rio Branco, a partir deste sábado, 22. Popularmente conhecida como ponte metálica, a estrutura, construída há mais de meio século, passará por manutenção. Por conta disso, a ligação entre os dois distritos da capital sofrerá mudanças no trânsito durante o período das obras.

A decisão foi tomada após a apresentação de laudo técnico elaborado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), que por questão de segurança, orientou suspender a circulação de veículos e pedestres pela ponte até a conclusão dos reparos necessários.

“O laudo técnico detectou a corrosão e desgastes em alguns pontos da ponte que foram ocasionados ao longo dos anos, por se tratar de uma ponte de estrutura metálica, com mais de 50 anos desde a sua construção. O Deracre fez essa perícia e a conclusão resultou nesse laudo que aponta os cuidados que precisamos ter com a ponte e principalmente com a nossa população”, explicou Beto Murad, presidente do órgão.

Diante da importância da ponte para a fluidez do trânsito da cidade, o governo acreano assinou nesta sexta-feira, 21, a ordem de serviço para a execução dos projetos básico e executivo de manutenção da estrutura.

“Essa foi uma determinação do governador Gladson Cameli, que mesmo cumprindo agenda fora do estado, segue atento e trabalhando em prol da população. Assim que os projetos estiverem prontos vamos lançar o processo licitatório em caráter emergencial, para iniciarmos as obras o quanto antes”, afirmou o secretário-chefe da Casa Civil, Jonathan Donadoni.

Mudanças no trânsito

Durante a reunião, o governo e a Prefeitura de Rio Branco, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AC) e a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RB TRans), respectivamente, definiram o novo fluxo para o acesso de veículos ao primeiro e segundo distrito da capital.

A Ponte Coronel Sebastião Dantas, também chamada de ponte de concreto, funcionará nos dois sentidos (mão dupla). A mesma alteração vale para a Avenida Epaminondas Jácome (trecho entre o Museu dos Povos Acreanos e a Praça da Bandeira). Será permitido apenas o tráfego de automóveis pequenos, ambulâncias e ônibus de transporte coletivo. Veículos pesados, na região central, devem fazer a travessia somente pela quarta ponte, localizada entre os bairros Cadeia Velha e Seis de Agosto.

Juntos, Detran-AC e RB Trans ficarão responsáveis pelo fechamento, orientação e fiscalização viária enquanto durar a interdição. “Tudo isso que estamos fazendo é para dar total segurança às pessoas e melhor fluidez ao trânsito nos próximos meses”, argumentou Alysson Bestene, secretário de Governo.

Por Wesley Moraes -Agências de Noticias do Acre

Foto: Rafael Dias

