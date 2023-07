Polícia Civil prende membro de organização criminosa com drogas e rádio comunicador no interior do Acre

Em cumprimento à operação Hórus, Programa Guardiões das Fronteiras, a Polícia Civil, em diligência investigativa do Núcleo DRACO/DENARC/CZS deu cumprimento ao mandado judicial de busca e apreensão na casa do nacional C. F. da S., de 36 anos de idade.

Na ocasião foi localizado e apreendido na residência do autor certa quantidade de entorpecente do tipo cocaína e também oxidado de cocaína, motivo pelo qual o homem recebeu voz de prisão, sendo conduzido à Delegacia de polícia civil, onde foi apresentado em perfeitas condições físicas.



Foram apreendidos na residência do suspeito: 29 invólucros plásticos de substância entorpecente do tipo oxidado de cocaína, pesando 145g; 52 invólucros plásticos de substância entorpecente do tipo cocaína, pesando 260g; 01 veículo Ford Fiesta cor vermelha; R$ 2.328,90 em espécie e 01 rádio comunicador.

Todos os objetos apreendidos foram entregues na delegacia geral de polícia civil.

Assessoria/ PCAC

