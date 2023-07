Governo publica MP que cria programa para reduzir filas do INSS

Aumento varia de acordo com a modalidade dos benefícios; segundo anúncio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o reajuste vai beneficiar cerca de 6,5 mil bolsistas

O governo federal anunciou, nesta terça-feira (18), o reajuste de bolsas de fomento tecnológico e extensão em até 94%.

O aumento varia de acordo com a modalidade dos benefícios. Segundo anúncio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o reajuste vai beneficiar cerca de 6,5 mil bolsistas e os valores já serão pagos em agosto.

As bolsas reajustadas reúnem oito modalidades que vão desde formação de recursos humanos para projetos de desenvolvimento tecnológico até atividades de extensão junto à comunidade.

Em fevereiro, o governo anunciou o reajuste de bolsas de mestrado e doutorado, que passaram de R$ 1.500 para R$ 2.100 e de R$ 2.200 para R$ 3.100, respectivamente.

O CNPq afirmou que o aumento vai gerar um impacto orçamentário de R$ 202 milhões, e que o reajuste será custeado com recursos do órgão e também do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia (FNDCT). Também contribuirão financeiramente o Ministério da Saúde, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), entre outros órgãos.

Em comunicado, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, afirmou que o reajuste é importante para incentivar a inovação e ampliar o impacto da ciência no Brasil.

“As bolsas de fomento tecnológico e extensão inovadora constituem mais um instrumento para a transferência de conhecimento e geração de inovação. O reajuste que anunciamos hoje reflete o compromisso do nosso governo com as pesquisadoras e pesquisadores do país e com a ciência como instrumento para a superação dos mais diferentes desafios e como pilar do desenvolvimento nacional, sendo a inovação um dos principais elementos da política de reindustrialização do Brasil em novas bases tecnológicas”, afirmou em nota.

Segundo o presidente do CNPq, Ricardo Galvão, também em nota, o reajuste não foi anunciado antes porque o órgão ainda negociava recursos com outras pastas do governo.

Veja os reajustes:

Iniciação Tecnológica e Industrial – Nível A: de R$ 400 para R$ 700

Iniciação Tecnológica e Industrial – Nível B: de R$ 161 para R$ 300

Desenvolvimento Tecnológico e Industrial – Nível A: de R$ 4.000 para R$ 5.200

Desenvolvimento Tecnológico e Industrial – Nível B: de R$ 3.000 para R$ 3.900

Desenvolvimento Tecnológico e Industrial – Nível C: de R$1.100 para R$ 1.430

Especialista Visitante – Nível 1: de R$ 5.000 para R$ 6.500

Fixação e Capacitação de Recursos Humanos – Fundos Setoriais – Nível A: de R$ 6.000 para R$ 7.800

Fixação e Capacitação de Recursos Humanos – Fundos Setoriais – Nível B: de R$ 5.000 para R$ 6.500

Fixação e Capacitação de Recursos Humanos – Fundos Setoriais – Nível C: de R$ 4.500 para R$ 5.850

Fixação e Capacitação de Recursos Humanos – Fundos Setoriais – Nível D: de R$ 4.000 para R$ 5.200

Fixação e Capacitação de Recursos Humanos – Fundos Setoriais – Nível E: de R$ 3.500 pra R$ 4.550

Fixação e Capacitação de Recursos Humanos – Fundos Setoriais – Nível F: de R$ 3.000 para R$ 3.900

Fixação e Capacitação de Recursos Humanos – Fundos Setoriais – Nível G: de R$ 2.500 para R$ 3.250

Fixação e Capacitação de Recursos Humanos – Fundos Setoriais – Nível H: de R$ 1.500 para R$ 1.950

Fixação e Capacitação de Recursos Humanos – Fundos Setoriais – Nível I: de R$ 800 para R$ 1.040

Apoio à Difusão do Conhecimento – Nível 1A: de R$ 4.000 para R$ 5.200

Apoio à Difusão do Conhecimento – Nível 1B: de R$ 3.000 para R$ 3.900

Apoio à Difusão do Conhecimento – Nível 1C: de R$ 1.100 para R$ 1.430

Apoio à Difusão do Conhecimento – Nível 2A: de R$ 483 para R$ 700

Apoio à Difusão do Conhecimento – Nível 2B: de R$ 241 para R$ 300

Apoio à Difusão do Conhecimento – Nível 2C: de R$ 161 para R$ 200

Iniciação ao Extensionismo: de R$ 360 para R$ 700

