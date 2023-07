FAZENDO HISTÓRIA: Sena vence o Andirá e garante vaga na grande final do estadual de futebol Sub-20

Mano Menezes não é mais o técnico do Internacional. O comunicado foi feito por meio das redes sociais do clube na noite desta segunda-feira, 17.

O treinador estava no comando do time desde abril de 2022 e foi vice-campeão do Brasileirão do ano passado, mas em 2023 Mano já estava sofrendo com muitas críticas da torcida.

O empate diante do Palmeiras, no último fim de semana, foi o estopim para a direção colorada decidir pela demissão do comandante.

Eduardo Coudet é o nome mais forte para assumir o Colorado no restante da temporada.

O ex-Internacional está livre no mercado após saída conturbada do Atlético-MG, em comum acordo, há pouco mais de um mês.

Confira a nota do Internacional

O Sport Club Internacional comunica a saída do técnico Mano Menezes. O auxiliar Sidnei Lobo também deixa o cargo.

Anunciado em abril do ano passado, Mano esteve no cargo por mais de um ano. Na temporada 2022, comandou o time em uma campanha sólida dentro do Campeonato Brasileiro, disputando o título da competição e terminando com a melhor campanha do Inter nos pontos corridos, com 73 pontos. Também com Mano, o Colorado passou 325 dias sem derrota no Beira-Rio, com 27 partidas e 20 vitórias. Série interrompida no mês de maio.

O clube agradece aos profissionais pela dedicação, empenho e trabalho realizado durante o período, desejando sorte e sucesso na sequência de suas carreiras.

