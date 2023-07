Controladoria-Geral do Estado do Acre avança nos estudos para a realização de concurso público

Representando o governador Gladson Cameli, o secretário de Governo, Alysson Bestene, recebeu nesta quinta-feira, 13, em Rio Branco, o prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima.

Alysson disse que, seguindo orientação do governador, o Estado pretende entregar uma grande obra para os munícipes de Mâncio Lima, referindo-se a primeira fase da Avenida Alameda das Águas, área de eventos do município.

O secretário também anunciou outra obra importante a ser entregue pelo governo ao município, a unidade do Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Cieps).



“A pedido do nosso governador, estamos realizando uma força-tarefa no intuito de entregar grandes obras, que estão sendo realizadas em parceria com a Prefeitura de Mâncio Lima. São investimentos de grande porte que o governo tem feito no Vale do Juruá, especificamente neste município”, destacou Bestene.

O secretário reforçou ainda que a visita de Isaac Lima demonstra o compromisso do governo com os municípios. “É o governo do Acre cuidando das pessoas. Nesta demonstração de união entre Prefeitura e governo, quem ganha é a população”, ressaltou Alysson.

A entrega da primeira fase da Avenida Alameda das Águas está prevista para acontecer no mês de agosto e vai contribuir com o desenvolvimento de Mâncio Lima e do Acre.

Alysson Bestene afirma que com essas parcerias entre estado e prefeituras quem ganha é a população. Foto: cedida

A reunião contou ainda com as presenças do secretário de Estado de Obras Públicas, Ítalo Lopes, do diretor-presidente do Departamento de Estradas e Rodagens (Deracre), José Roberto de Lima Murad, e da procuradora-geral do Estado, Janete Melo.

Por Jéssica Monteiro- Agência de Notícias do Acre

