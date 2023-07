Governo e parceiros levam internet para comunidade do Rio Croa

O governador do Acre, Gladson Cameli esteve na comunidade do Rio Croa, na manhã deste sábado, 15, para inauguração da internet para os ribeirinhos. O projeto de acesso à internet é uma parceria público-privada do governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), que pretende garantir a inclusão digital nos locais de difícil acesso.

“É uma alegria poder contribuir com esse povo aguerrido, que tira seu sustento desse paraíso natural. Nosso governo ainda fará muitos investimentos nos locais mais isolados, para garantir à nossa população rural inclusão social e digital”, destacou o governador Gladson Cameli.

A rede de sete quilômetros foi implantada pela empresa Omegasul com o suporte do governo do Acre. O licenciamento ambiental foi concedido pelo Instituto do Meio Ambiente do Acre (Imac), que também apoiou os serviços de limpeza da vegetação e acesso adequado para a instalação do cabeamento, aproveitando os postes de energia na região.

Apoio ao turismo

A aplicação dos recursos, trouxe mais qualidade de vida para aproximadamente 50 famílias inseridas no projeto, que se transformou em um dos pontos turísticos mais visitados do Juruá.



O acesso à internet agrega valor ao turismo ecológico. Restaurantes localizados dentro da reserva passaram a agendar visitas de turistas de todos os lugares do Brasil e até do exterior, por aplicativos, facilitando o trajeto feito por pequenas embarcações conectadas através de seus barqueiros com o menu turístico que o Rio Croa oferece.

O rio de águas escuras e calmas, cercado pelo verde acentuado das árvores e pela rica vida silvestre, formam um verdadeiro cenário paradisíaco natural.

Com toda sua exuberância, a natureza proporciona um fenômeno que, no Acre, só acontece no Croa. Durante os meses mais secos do ano, uma planta aquática conhecida como pasta se prolifera a tal ponto, que toma longos trechos do rio formando um grande tapete verde sobre as águas, deixando o lugar encantadoramente especial.



“O governo e parceiros não mediram esforços pra trazer inovação tecnológica para nossa comunidade, nossa renda melhorou com a chegada da internet, facilitou nossa vida, me comunico com meus barqueiros que trazem os visitantes, meus clientes fazem o pix daqui mesmo, é muito vantajoso”, afirmou o morador da comunidade, Reginaldo Costa.

“Para potencializar as discussões sobre o turismo aqui no Juruá é necessária a parceria dos setores público e privado. Assim podemos discutir as prioridades e consequentemente planejar e executar projetos para o desenvolvimento do setor na região”, disse o secretário de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias.

“Com o objetivo de contribuir para o fortalecimento do setor turístico, viabilizamos essa inovação tecnológica para a comunidade que é um dos pontos turísticos mais visitados da região, a ampliação e a diversificação da oferta turística agregando comodidade e gerando melhorias na renda dessas famílias é nossa prioridade”, ressaltou o gestor da Seict, Alcy Costa.

Por Aline Querolaine- Agência de Notícias do Acre

Foto: Diego Gurgel/Secom

