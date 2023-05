Facção decepa mão de homem que roubava no bairro

Dois ataques de membros de uma organização criminosa na madrugada desta segunda-feira, 15, resultou na morte de Kennedy Jhonathan Barros Nascimento, de 23 anos, no jovem Tiago Silva de Souza, de 25 anos e outra pessoa não identificada pela nossa reportagem feridas a tiros. Os crimes ocorreram nas ruas Palmeiral e Novo Horizonte, no bairro Nova Estação, em Rio Branco.

O primeiro ataque aconteceu na rua Palmeiral, Kennedy Jhonathan e outra pessoa estava, quando foram abordados por criminosos armados que estavam em um veículo modelo Fiat Pálio, de cor preta. Os faccionados efetuaram vários tiros na direção das vítimas e Kennedy foi atingido com sete tiros, sendo quatro nas costas, dois no peito e um no braço. O amigo de Kennedy também foi ferido com um projétil na mão e conseguiu correr para não morrer, pediu ajuda e foi socorrido por terceiros.

Populares ao verem Kennedy Jhonathan sangrando acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos, mas Kennedy não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância. O corpo foi levado pelo próprio SAMU ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O segundo ataque dos membros da organização criminosa aconteceu na rua Novo Horizonte, o jovem Thiago que estava em via pública, foi atingido com três tiros na região das costas e pernas. Mesmo ferido a vítima ainda conseguiu correr até a casa de sua mãe e pediu ajuda.

A ambulância do SAMU foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Thiago ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Os criminosos fugiram do local. A Polícia Militar fez patrulhamento na região em busca de prender os autores dos crimes, mas eles não foram encontrados.

A polícia acredita que os crimes estão relacionados a guerra entre organizações criminosas. A Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Divisão Especializada em Investigação Criminal (DEIC) já iniciaram as investigações.

Por Davi Sahid-ac24horas

