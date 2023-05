MPAC participa de evento no MPF sobre povos originários e comunidades indígenas

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) participou nos dias 03 e 04 de maio o evento “Povos Originários e Comunidade Indígenas – O Acre (Aquiri) e Suas Raízes”, no Ministério Público Federal (MPF) para discutir sobre os direitos dos povos indígenas.

O evento contou com a participação do promotor de Justiça Juleandro Martins, coordenador do Grupo de Trabalho do Projeto Txai, que representou o procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro do Nascimento, e a equipe do Núcleo de Atendimento Psicossocial (Natera).

Também estiveram presentes nos encontros, representantes da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), da Defensoria Pública Estado do Acre, do Conselho Indigenista Missionário – CIMI, além de comunidades indígenas do Acre de várias etnias.

Na ocasião, o MPAC entregou o fluxograma com relatórios das atividades do Projeto Txai-Atuação do MPAC na Defesa dos Povos Indígenas, no Município de Manoel Urbano, sob coordenação do promotor de Justiça Daisson Gomes Teles, e de Assis Brasil, coordenado pelo promotor Juleandro Martins.

Durante o evento, foram discutidos direitos e dificuldades de acesso às políticas públicas, tanto de indígenas aldeados, quanto dos que vivem em contexto urbano. Um dos pontos debatidos foi a criação da Rede Intersetorial de Saúde Mental junto aos povos indígenas e a importância do tema para esse público.

Marcelina Freire – Agência de Notícias do MPAC

