(Vídeo) BR 364 praticamente sem trafegabilidade

Um homem de 49 anos morreu afogado neste domingo (23/4), na Praia do Cumbuco, na região metropolitana de Fortaleza, no Ceará. José Moura Luz Júnior, arriscou a própria vida para salvar o filho, de 24 anos. As informações são do portal G1.

O empresário recebeu atendimento ainda no local e não resistiu. O óbito foi confirmado pelos médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Já o filho da vítima foi conduzido para uma unidade de saúde da região. A Polícia Civil do estado apura as circunstâncias do fato.

Natural de Picos, no Piauí, José Moura era casado e pai de dois filhos. No momento da morte, o outro filho do casal, a mulher e outros familiares também estavam na praia. O corpo deve chegar à cidade natal do homem ainda neste domingo. O velório vai ocorrer na casa dos pais da vítima e está marcado para às 8h desta segunda-feira (24/4).

Em nota, a Prefeitura de Picos lamentou a morte do empresário, conhecido pelos amigos mais próximos como Júnior Luz. “Neste momento de dor e solidariedade cristão, enviamos nossos votos de pesar à família enlutada”, desejou o governo municipal. A Prefeitura de Caucaia também se solidarizou com os familiares e amigos da vítima, e disse estar à disposição para prestar todo o suporte necessário.

